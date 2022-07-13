У разі руйнування окупантами: Кабмін виділив 1,4 мілрд грн на пересувні котельні та насосні станції

Кабінет міністрів виділив 1,4 мільярда гривень на придбання запасу резервного обладнання та матеріалів, які в разі руйнування інфраструктури росіянами допоможуть забезпечити людей теплом і водою.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться на сайті урядового порталу.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, йдеться про закупівлю пересувних котелень, дизельних генераторів, систем очищення води, насосних станцій та інших речей, які будуть потрібні на екстрений випадок.

Також уряд 13 липня створив Оперативний штаб із забезпечення країни будівельними матеріалами. Штаб працюватиме по всій країні, а до його роботи будуть залучені представники всіх областей, будівельники, промисловість, урядовці.

"Наша мета - максимально швидка та ефективна відбудова пошкоджених об’єктів усієї інфраструктури, зокрема житла для українців", - наголосив прем’єр-міністр.

Загалом уряд вже розподілив по регіонах 2,3 млрд грн, аби терміново відновити критичну інфраструктуру. У 5 областях вже підготовлено технічну й проектну документацію для відбудови 1700 об’єктів.

"Це котельні, школи, дитячі садочки, лікарні, житлові й адміністративні будівлі та багато інших інфраструктурних об’єктів. Люди повинні бачити, що всюди, де це можливо, йде відбудова", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Чернігівській ТЕЦ внаслідок російської військової агресії зруйновано 15 об’єктів. Так само зазнали пошкоджень Кременчуцька та Охтирська ТЕЦ. Тому уряд прийняв рішення виділити 300 мільйонів гривень, аби провести ремонт і закупити обладнання.