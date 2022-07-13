В случае разрушения оккупантами: Кабмин выделил 1,4 млрд грн на передвижные котельные и насосные станции

Кабинет министров выделил 1,4 миллиарда гривен на покупку запаса резервного оборудования и материалов, которые в случае разрушения инфраструктуры россиянами помогут обеспечить людей теплом и водой.

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Об этом говорится на сайте правительственного портала.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, речь идет о закупке передвижных котельных, дизельных генераторов, систем очистки воды, насосных станций и других вещей, которые потребуются в экстренных случаях.

Также правительство 13 июля создало Оперативный штаб по обеспечению страны строительными материалами. Штаб будет работать по всей стране, а к его работе будут привлечены представители всех областей, строители, промышленность и члены правительства.

"Наша цель - максимально быстрое и эффективное восстановление поврежденных объектов всей инфраструктуры, в том числе жилья для украинцев", - подчеркнул премьер-министр.

В целом, правительство уже распределило по регионам 2,3 млрд грн, чтобы срочно восстановить критическую инфраструктуру. В 5 областях уже подготовлена техническая и проектная документация для восстановления 1700 объектов.

"Это котельные, школы, детские сады, больницы, жилые и административные здания и многие другие инфраструктурные объекты. Люди должны видеть, что всюду, где это возможно, идет восстановление", - говорится в сообщении.

Напомним, на Черниговской ТЭЦ в результате российской военной агрессии разрушены 15 объектов. Так же получили повреждения Кременчугская и Ахтырская ТЭЦ. Поэтому правительство приняло решение выделить 300 миллионов гривен, чтобы провести ремонт и закупить оборудование.