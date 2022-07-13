Правительство выделит почти 300 млн грн на ремонт ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге

На Черниговской ТЭЦ в результате российской военной агрессии разрушены 15 объектов. Так же получили повреждения Кременчугская и Ахтырская ТЭЦ. Поэтому правительство приняло решение выделить 300 миллионов гривен, чтобы провести ремонт и закупить оборудование.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Отмечается, что в Черниговской области местную ТЭЦ российские террористические войска сознательно разбомбили в марте этого года.

"Здесь разрушены 15 объектов. Повреждения действительно существенные, поэтому правительство выделяет дополнительные 100 млн грн, чтобы провести необходимый ремонт и закупить оборудование для этой теплоцентрали. Благодаря этим средствам жители Чернигова и области будут с теплом этой зимой", - проинформировал глава правительства.

Также согласовано выделение 100 млн грн для Кременчугской ТЭЦ и 86,5 млн грн для Ахтырской ТЭЦ.

"Оба предприятия также сильно повреждены от обстрелов. Эти средства от Правительства позволят теплоцентралям оперативно провести ремонты и запуститься как раз до отопительного сезона. Как и обещали, будем делать все, чтобы украинцы по всей стране имели тепло, воду и свет", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате боевых действий в Луганской области 29 июня практически полностью разрушена Северодонецка ТЭЦ. Российские войска обстреливали город из разных видов вооружения, превращая в пепел и руины всю инфраструктуру города.