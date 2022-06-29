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Энергетика
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Оккупанты уничтожили Северодонецкую ТЭЦ

Оккупанты уничтожили Северодонецкую ТЭЦ

В результате боевых действий на Луганщине практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ.

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Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"В результате боевых действий на Луганщине практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ", - говорится в сообщении.

За Северодонецк в Луганской области долгое время шли ожесточенные бои. Российские войска обстреливали город из разных видов вооружения, превращая в пепел и руины всю инфраструктуру города.

Отметим, Вооруженные силы Украины отвели подразделения из города Северодонецк, поселков Сиротино, Вороново и Боровское Луганской области, где закрепляются оккупационные войска.

Автор:
Светлана Манько