Оккупанты уничтожили Северодонецкую ТЭЦ

В результате боевых действий на Луганщине практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"В результате боевых действий на Луганщине практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ", - говорится в сообщении.

За Северодонецк в Луганской области долгое время шли ожесточенные бои. Российские войска обстреливали город из разных видов вооружения, превращая в пепел и руины всю инфраструктуру города.

Отметим, Вооруженные силы Украины отвели подразделения из города Северодонецк, поселков Сиротино, Вороново и Боровское Луганской области, где закрепляются оккупационные войска.