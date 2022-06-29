- Тип
- Война Война
- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Оккупанты уничтожили Северодонецкую ТЭЦ
В результате боевых действий на Луганщине практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".
"В результате боевых действий на Луганщине практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ", - говорится в сообщении.
За Северодонецк в Луганской области долгое время шли ожесточенные бои. Российские войска обстреливали город из разных видов вооружения, превращая в пепел и руины всю инфраструктуру города.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, Вооруженные силы Украины отвели подразделения из города Северодонецк, поселков Сиротино, Вороново и Боровское Луганской области, где закрепляются оккупационные войска.