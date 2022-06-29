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Тип
Війна Війна
Категорія
Енергетика
Дата публікації

Окупанти знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ

Окупанти знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ

Внаслідок бойових дій на Луганщині практично повністю зруйновано Сєвєродонецьку ТЕЦ.

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Про це повідомила прес-служба "Енергоатому".

"Внаслідок бойових дій на Луганщині практично повністю зруйновано Сєвєродонецьку ТЕЦ", - йдеться у повідомленні.

За Сєвєродонецьк у Луганській області тривалий час точилися запеклі бої. Російські війська обстрілювали місто з різних видів озброєння, перетворюючи на попіл та руїни всю інфраструктуру міста.

Зазначимо, Збройні сили України відвели підрозділи з міст Сєвєродонецьк, селищ Сиротине, Вороново та Борівське Луганської області, де закріплюються окупаційні війська.

Автор:
Світлана Манько