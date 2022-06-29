- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
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Окупанти знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ
Внаслідок бойових дій на Луганщині практично повністю зруйновано Сєвєродонецьку ТЕЦ.
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Про це повідомила прес-служба "Енергоатому".
"Внаслідок бойових дій на Луганщині практично повністю зруйновано Сєвєродонецьку ТЕЦ", - йдеться у повідомленні.
За Сєвєродонецьк у Луганській області тривалий час точилися запеклі бої. Російські війська обстрілювали місто з різних видів озброєння, перетворюючи на попіл та руїни всю інфраструктуру міста.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, Збройні сили України відвели підрозділи з міст Сєвєродонецьк, селищ Сиротине, Вороново та Борівське Луганської області, де закріплюються окупаційні війська.