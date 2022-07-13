Уряд виділить майже 300 млн грн на ремонт ТЕЦ у Чернігові, Охтирці та Кременчуці 

На Чернігівській ТЕЦ внаслідок російської військової агресії зруйновано 15 об’єктів. Так само зазнали пошкоджень Кременчуцька та Охтирська ТЕЦ. Тому уряд прийняв рішення виділити 300 мільйонів гривень, аби провести ремонт і закупити обладнання.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначається, що на Чернігівщині місцеву ТЕЦ російські терористичні війська свідомо розбомбили в березні цього року.

"Тут зруйновано 15 об’єктів. Пошкодження дійсно суттєві, тому Уряд виділяє додаткові 100 млн грн, аби провести необхідний ремонт і закупити обладнання для цієї теплоцентралі. Завдяки цим коштам жителі Чернігова та області будуть із теплом цієї зими", - поінформував голова уряду.

Також погоджено виділення 100 млн грн для Кременчуцької ТЕЦ та 86,5 млн грн для Охтирської ТЕЦ.

"Обидва підприємства так само сильно пошкоджені від обстрілів. Ці кошти від Уряду дозволять теплоцентралям оперативно провести ремонти й запуститися якраз до опалювального сезону. Як і обіцяли, будемо робити все, аби українці по всій країні мали тепло, воду та світло", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок бойових дій на Луганщині 29 червня практично повністю зруйновано Сєвєродонецьку ТЕЦ. Російські війська обстрілювали місто з різних видів озброєння, перетворюючи на попіл та руїни всю інфраструктуру міста.