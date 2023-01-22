Кубраков наказав провести ревізію всіх домовленостей Мінрегіону через затримання Лозинського

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціює проведення повного аудиту всіх проектів із використанням бюджетних коштів, які реалізовувалися ліквідовуваним Мінрегіонбудом. Про це на сторінці в Facebook написав віце-прем’єр і міністр інфраструктури, розвитку громад і територій Олександр Кубраков.

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"Сьогодні рішенням Кабінету міністрів звільнено Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Нагадаю, учора співробітники НАБУ та САП викрили та припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. До складу злочинної групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України", - написав міністр.

Він нагадав, що Лозинського затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч доларів. Як йдеться в дописі, ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки, а кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року.

"В кінці грудня розпочався і досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об’єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України на базі Мінінфраструктури. При прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам'яті, але, очевидно, що не такої. Я дав доручення команді міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги. Працюємо далі", - підсумував Кубраков.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов з посиланням на свої джерела написав, що Лозинський є людиною, наближеною до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Він є довіреною особою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У січні 2013 року одразу після призначення Дениса Шмигаля директором департаменту економічного розвитку Львівської облдержадміністрації саме Шмигаль призначив Лозинського на посаду начальника управління інвестицій у своєму департаменті. У лютому 2020 року одразу після призначення Дениса Шмигаля на посаду віце-прем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій, Шмигаль призначив Лозинського своїм першим заступником", - підкреслив він.

Таким чином, тісні зв'зяки Шмигаля та Лозинського - це не версія, це абсолютно очевидний факт, вказує він. За словами журналіста, навряд чи сам Лозинський обговорював би хабарі без відома самого Шмигаля.

"Бо саме прем'єр-міністр контролює розподіл коштів по цій урядовій програмі та затверджує видатки.Подивимось на докази НАБУ та САП у суді, але очевидно, що саме прем'єр-міністр Шмигаль має відповідати по справі", - додав Бутусов.