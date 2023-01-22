Кубраков приказал провести ревизию всех договоренностей Минрегиона из-за задержания Лозинского

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры инициирует проведение полного аудита всех проектов с использованием бюджетных средств, реализуемых ликвидируемым Минрегионстроем. Об этом на странице Facebook написал вице-премьер и министр инфраструктуры, развития общин и территорий Александр Кубраков.

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"Сегодня решением Кабинета министров уволен Василий Лозинский с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Напомню, вчера сотрудники НАБУ и САП разоблачили и прекратили деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств. В состав преступной группы входил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины", – написал министр.

Он напомнил, что Лозинский был задержан во время получения неправомерной выгоды в размере 400 тысяч долларов. Как сообщается в сообщении, эти средства он получил за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники, а уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года.

"В конце декабря начался и до сих пор идет процесс ликвидации Министерства развития общин и территорий и создания нового объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на базе Мининфраструктуры. При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но, очевидно, что не такой. Я дал поручение команде министерства начать проверку всех действующих проектов Минрегона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и технической помощи. Работаем дальше", - подытожил Кубраков.

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники написал, что Лозинский является человеком, приближенным к премьер-министру Денису Шмыгалю.

"Он является доверенным лицом премьер-министра Дениса Шмигаля. В январе 2013 года сразу после назначения Дениса Шмыгаля директором департамента экономического развития Львовской облгосадминистрации именно Шмыигаль назначил Лозинского на должность начальника управления инвестиций в своем департаменте. В феврале 2020 года сразу после назначения Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра, министра развития общин и территорий Шмыгаль назначил Лозинского своим первым заместителем", - подчеркнул он .

Таким образом, тесные связи Шмыгаля и Лозинского – это не версия, это совершенно очевидный факт, указывает он. По словам журналиста, вряд ли сам Лозинский обсуждал взятки без ведома самого Шмыгаля.

"Потому что именно премьер-министр контролирует распределение средств по этой правительственной программе и утверждает расходы. Посмотрим доказательства НАБУ и САП в суде, но очевидно, что именно премьер-министр Шмигаль должен отвечать по делу ", - добавил Бутусов.