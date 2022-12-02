Кабмін об'єднав Мінінфраструктури та Мінрегіон

Кабінет міністрів на засіданні 2 листопада ухвалив рішення про об’єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій, повідомляє пресслужба уряду.

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На засіданні прем'єр-міністр Денис Шмигаль також привітав Олександра Кубракова з призначенням напередодні на посаду віце-прем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Це посилення управлінських можливостей, яке додасть більшої ефективності процесу планування та реалізації програм відновлення. Одночасно це велика відповідальність нового віце-прем’єр-міністра перед Україною та українцями", - вказав очільник Кабміну.

Він нагадав, що уряд неодноразово зазначав, що процес відновлення України буде відбуватися навіть попри те, що війна триває, причому ідеться не лише про довгострокові проекти, а і про поточне відновлення.

"Для того, аби реалізувати програму екстреного відновлення, нам необхідно наступного року 17 мільярдів доларів. Ми перебуваємо на постійному контакті з нашими партнерами, аби залучити ці кошти. Посада віце-прем’єр-міністра з відновлення дозволить консолідувати цю роботу", - додав Шмигаль.

За його словами, наразі уряд виділив регіонам, які зазнали найбільшого впливу від бойових дій, більше 5 мільярдів гривень для відновлення критичної інфраструктури та інших пріоритетних цілей, які дають змогу повертати життя у відповідні громади.

"Ми працюємо, щоб кожна родина була зі світлом, теплом, водою та зв’язком. Відновлюємо критично важливі дороги, мости та переправи. Ця робота ведеться щодня останні пів року. Станом на зараз в Україні розчищено більше 2 тисячі кілометрів доріг і зведено понад 70 переправ. Відновлено вже не сотні, а тисячі об’єктів", - підкреслив прем'єр.

У Кабміні також уточнюють, що нове відомство називатиметься Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури. Мінрегіон поки продовжуватиме виконувати функції та повноваження у визначених сферах до завершення здійснення заходів з приєднання до Мінінфраструктури, на основі якого і створюється об'єднане міністерство. Останнє при цьому вважатиметься правонаступником ліквідованого Мінрегіону.

Нагадаємо також, що ліквідація Мінрегіону не потребуватиме звільнення відповідного міністра: це вже було зроблено місяць тому, коли Олексія Чернишова перевели з цієї посади на посаду голови НАК "Нафтогаз України". Обов’язки глави Мінрегіону тимчасово виконує перший заступник міністра Василь Лозинський.