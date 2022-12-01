Кубракова призначили віцепрем'єром - міністром інфраструктури і регіонального розвитку

Верховна Рада на засіданні 1 грудня проголосувала за призначення Олександра Кубракова віцепрем’єр-міністром, міністром інфраструктури та регіонального розвитку.

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Про це повідомив депутат Верховної Ради від "Голосу" Ярослав Железняк.

За його словами, за призначення проголосували 263 нардепи.

Крім того, Рада звільнила Кубракова з посади міністра інфраструктури, за це рішення проголосували 242 депутати.

Зазначимо, що останній місяць у ЗМІ неоднократно з'являлися повідомлення, що Кубраков може піти на підвищення, отримавши посаду віцепрем'єр-міністра, очоливши міністерство, яке утвориться при об'єднанні Мінінфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій, яке очолював Олексій Чернишов.

Сам Чернишов, нагадаємо, нещодавно був переведений на посаду голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" замість Юрія Вітренка. Під його призначення навіть змінили статут НАК, аби обійти відповідне антикорупційне обмеження.

Кубраков очолював Мінінфраструктури з 20 травня 2021 року, до цього він з 19 листопада 2019 року був головою Державного агентства автомобільних доріг, перед цим недовго пробувши депутатом Верховної Ради від "Слуги народу" (обраний за партійним списком, де був під №30).

В 2003-2004 роках він працював економістом у Правекс-банку, в 2006-2007 та 2009-2011 - начальником відділу з моніторингу ринку та начальником відділу маркетингу фіксованого бізнесу в компанії "Київстар", в 2014-2016 роках очолював дирекцію з управління проектами транспортної інфраструктури КП "Київське інвестиційне агентство", в 2015-2016 також був керівником проектного офісу Міністерства юстиції.