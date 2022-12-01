Кубракова назначили вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития

Верховная Рада на заседании 1 декабря проголосовала за назначение Александра Кубракова вице-премьер-министром, министром инфраструктуры и регионального развития.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил депутат Верховной Рады от "Голоса" Ярослав Железняк .

По его словам, за назначение проголосовали 263 нардепа.

Кроме того, Рада уволила Кубракова с должности министра инфраструктуры, за это решение проголосовали 242 депутата.

Отметим, что последний месяц в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что Кубраков может пойти на повышение, получив должность вице-премьера, возглавив министерство, которое будет образовано при объединении Мининфраструктуры и Министерства развития общин и территорий, которое возглавлял Алексей Чернышов.

Сам Чернышов, напомним, недавно был переведен на должность главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" вместо Юрия Витренко. Под его назначение даже изменили устав НАК, чтобы обойти соответствующее антикоррупционное ограничение.

Кубраков возглавляв Мининфраструктуры с 20 мая 2021 года, до этого он с 19 ноября 2019 года являлся главой Государственного агентства автомобильных дорог, перед этим недолго пробыв депутатом Верховной Рады от "Слуги народа" (был избран по партийному списку, где находился под №30).

В 2003-2004 годах он работал экономистом в Правэкс-банке, в 2006-2007 и 2009-2011 - начальником отдела по мониторингу рынка и начальником отдела маркетинга фиксированного бизнеса в компании "Киевстар", в 2014-2016 годах возглавлял дирекцию по управлению проектами транспортной инфраструктуры КП "Киевское инвестиционное агентство", в 2015-2016 также был руководителем проектного офиса Министерства юстиции.