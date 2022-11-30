Кубраков подал в отставку с должности министра инфраструктуры

В Верховную Раду поступило заявление Александра Кубракова об отставке от должности министра инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук.

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Отметим, что последний месяц в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что Кубраков может пойти на повышение, получив должность вице-премьера, возглавив министерство, которое будет образовано при объединении Мининфраструктуры и Министерства развития общин и территорий, которое возглавлял Алексей Чернышов.

Сам Чернышов, напомним, недавно был переведен на должность главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" вместо Юрия Витренко. Под его назначение даже изменили устав НАК, чтобы обойти соответствующее антикоррупционное ограничение.

Кубраков возглавляет Мининфраструктуры с 20 мая 2021 года, до этого он с 19 ноября 2019 года являлся главой Государственного агентства автомобильных дорог, перед этим недолго пробыв депутатом Верховной Рады от "Слуги народа" (был избран по партийному списку, где находился под №30).