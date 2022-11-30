Кубраков подав у відставку з посади міністра інфраструктури

До Верховної Ради надійшла заява Олександра Кубракова про звільнення з посади міністра інфраструктури. Про це повідомив у Telegram-каналі представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зазначимо, що останній місяць у ЗМІ неоднократно з'являлися повідомлення, що Кубраков може піти на підвищення, отримавши посаду віцепрем'єр-міністра, очоливши міністерство, яке утвориться при об'єднанні Мінінфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій, яке очолював Олексій Чернишов.

Сам Чернишов, нагадаємо, нещодавно був переведений на посаду голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" замість Юрія Вітренка. Під його призначення навіть змінили статут НАК, аби обійти відповідне антикорупційне обмеження.

Кубраков очолює Мінінфраструктури з 20 травня 2021 року, до цього він з 19 листопада 2019 року був головою Державного агентства автомобільних доріг, перед цим недовго пробувши депутатом Верховної Ради від "Слуги народу" (обраний за партійним списком, де був під №30).