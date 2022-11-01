Вітренко звільнять з "Нафтогазу" до кінця тижня - ЗМІ

Юрія Вітренко звільнять з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" до кінця тижня.

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Про це повідомляє РБК-Україна.

"Замість нього буде призначено голову Мінрегіону Олексія Чернишова. Рішення очікується до кінця поточного тижня", - йдеться в повідомленні.

"Економічна правда" з посиланням на співрозмовників в парламенті та "Нафтогазі" також повідомляє, що Вітренко написав заяву про відставку, а його місце має зайняти Чернишов.

Зазначається, що за процедурою, Вітренка мала б звільнити Наглядова рада "Нафтогазу", однак за її відсутності це може зробити Кабінет міністрів.

"Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на певний час призначать в.о., а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії", - цитує видання співрозмовника.

Сам Вітренко поки не коментував інформацію про відставку.

В свою чергу у прес-службі "Нафтогазу" відмовилися коментувати можливу відставку Вітренка та заявили, що "не коментують чутки".

Нагадаємо, Forbes.ua з посиланням на співрозмовників у керівництві партії "Слуги народу" та Офісі президента у вересні повідомляло, що Вітренко може найближчим часом піти у відставку.

Нагадаємо, що до минулого року "Нафтогаз" понад сім років очолював Андрій Коболєв (з 26 березня 2014 року до 28 квітня 2021 року). Причому проти його звільнення спільно виступили Європейський союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк та Міжнародна фінансова корпорація. США також опосередковано розкритикували звільнення Коболєва, давши зрозуміти, що воно, на їхню думку, демонструє неповагу до корпоративного управління.

На місце Коболєва зі скандалом було призначено Вітренка — колишнього виконавчого директора "Нафтогазу", який конфліктував з Коболєвим на той момент уже більше року, а останні місяці перед цим обіймав посаду виконувача обов'язків міністра енергетики. Причому ще 12 лютого 2021 року саме Вітренко запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигалю негайно звільнити Коболєва.

Нацагентство із запобігання корупції заявило про незаконність цього призначення Вітренка, побачивши в цьому конфлікт інтересів, і в червнівидало приписрозірвати з ним контракт, за що такожвиступила тодішня голова наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд. Проте за кілька днів Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію цього припису. Вітренко залишився на чолі "Нафтогазу", а у вересні Кабінет міністрів змінив склад наглядової ради НАК.

У лютому 2022 року Верховний суд задовольнив касаційну скаргу НАЗК та поновив дію припису про припинення контракту з Вітренко. Однак він все рівно залишився в кріслі голови "Нафтогазу", а в кінці квітня був перепризначений Кабміном ще на один рік.