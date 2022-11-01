Витренко уволят из "Нафтогаза" до конца недели - СМИ

Юрия Витренко уволят с должности председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" до конца недели.

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Об этом сообщает РБК-Украина.

"Вместо него будет назначен глава Минрегиона Алексей Чернышев. Решение ожидается до конца текущей недели", - говорится в сообщении.

"Экономическая правда" со ссылкой на собеседников в парламенте и "Нафтогазе" также сообщает, что Витренко написал заявление об отставке, а его место должен занять Чернышев.

Отмечается, что по процедуре Витренко должен был уволить Наблюдательный совет "Нафтогаза", однако при его отсутствии это может сделать Кабинет министров.

"Чтобы правительство могло назначить Чернышева новым руководителем НАКа, сначала с должности министра его должен уволить парламент. Поэтому не исключен вариант, что вместо Витренко на время назначат и.о., а уже впоследствии Чернышев станет полноценным главой компании", - цитирует издание собеседника.

Сам Витренко пока не комментировал информацию об отставке.

В свою очередь, в пресс-службе "Нафтогаза" отказались комментировать возможную отставку Витренко и заявили, что "не комментируют слухи".

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что, по его данным, на ближайшую пленарную неделю Верховной рады запланирован кадровый вопрос - увольнение Чернышева "в связи с переходом на новую должность".

"Вроде бы само министерство региональной политики должны объединить с Мининфраструктуры и передать полностью Министру инфраструктуры Александру Кубракову. Посмотрим снова не изменится ли позиция",- отметил он.

Напомним, издание Forbes.ua со ссылкой на собеседников в руководстве партии "Слуги народа" и Офисе президента в сентябре сообщало, что Витренко может в ближайшее время уйти в отставку.

Напомним, что до прошлого года "Нафтогаз" более семи лет возглавлял Андрей Коболев (с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года). Причем против его увольнения выступили совместно Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация. США также косвенно раскритиковали увольнение Коболева, дав понять, что оно, по их мнению, демонстрирует неуважение к корпоративному управлению.

На место Коболева со скандалом был назначен Витренко — бывший исполнительный директор "Нафтогаза", который конфликтовал с Коболевым на тот момент уже больше года, а последние месяцы до этого занимал должность исполняющего обязанности министра энергетики. Причем еще 12 февраля 2021 года именно Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю немедленно уволить Коболева.

Нацагентство по предотвращению коррупции заявило о незаконности этого назначения Витренко, увидев в этом конфликт интересов, и в июне издало предписание расторгнуть с ним контракт, за что также выступилатогдашняя глава наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд. Однако через несколько дней Окружной административный суд Киева остановил действие этого предписания. Витренко остался во главе "Нафтогаза", а в сентябре Кабинет министров сменил состав набсовета НАК.

В феврале 2022 года Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу НАПК и возобновил действие предписания о прекращении контракта с Витренко. Однако он все равно остался в кресле главы "Нафтогаза", а в конце апреля был переназначен Кабмином еще на один год.