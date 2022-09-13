Власти согласовали отставку Витренко с должности главы "Нафтогаза" - СМИ

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко может в ближайшее время уйти в отставку. Об этом сообщает Forbes.ua со ссылкой на собеседников в руководстве партии "Слуги народа" и Офисе президента.

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"На этой неделе Витренко должен подать в отставку", – цитирует издание собеседника по ОП, который попросил не называть его. Это решение, по его словам, согласовано на уровне Кабинета министров и в самом ОП.

Источник же в "Слуге народа" на вопрос о вероятности отставки Витренко ответил "думаю, да", но говорит, что окончательное решение относительно следующего руководителя НАК еще не принято.

По словам депутата Верховной Рады от "Голоса" Ярослава Железняка, слухи об отставке Витренко ходят уже пару недель, однако решения еще нет. По его словам, "причина отставки – всеобщая усталость сторон друг от друга".

В самом же "Нафтогазе" от официальных комментариев СМИ отказались, но три собеседника Forbes в госкомпании говорят, что в ней не происходит ничего, чтобы указывало на смену руководства, а сам Витренко работает в обычном режиме.

30 августа издание сообщало, что кадровые изменения в "Нафтогазе" могут произойти в начале октября. Вместо Витренко НАК могут возглавить заместитель главы ОП Ростислав Шурма или глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышев. "Шурма сам отказался от должности, Чернышев пока остается одним из претендентов", – цитирует СМИ своего собеседника в ОП.

В то же время советник одного из министров заявил изданию, что удивится, если Витренко "отпустят", поскольку "все указывало на то, что его хотят сделать козлом отпущения и повесить весь негатив за сложный отопительный сезон".

Напомним, что до прошлого года "Нафтогаз" более семи лет возглавлял Андрей Коболев (с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года). Причем против его увольнения выступили совместно Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация. США также косвенно раскритиковали увольнение Коболева, дав понять, что оно, по их мнению, демонстрирует неуважение к корпоративному управлению.

На место Коболева со скандалом был назначен Витренко — бывший исполнительный директор "Нафтогаза", который конфликтовал с Коболевым на тот момент уже больше года, а последние месяцы до этого занимал должность исполняющего обязанности министра энергетики. Причем еще 12 февраля 2021 года именно Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю немедленно уволить Коболева.

Нацагентство по предотвращению коррупции заявило о незаконности этого назначения Витренко, увидев в этом конфликт интересов, и в июне издало предписание расторгнуть с ним контракт, за что также выступила тогдашняя глава наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд.

Однако через несколько дней Окружной административный суд Киева остановил действие этого предписания. Витренко остался во главе "Нафтогаза", а в сентябре Кабинет министров сменил состав набсовета НАК.

В феврале 2022 года Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу НАПК и возобновил действие предписания о прекращении контракта с Витренко. Однако он все равно остался в кресле главы "Нафтогаза", а в конце апреля был переназначен Кабмином еще на один год.