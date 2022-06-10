"Нафтогаз" уволил советника Витренко после покупки роскошного авто

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" уволила советника председателя правления Юрия Витренко Олега Диденко. Об этом идет речь в сообщении госкомпании. В то же время там заявили, что "компания не комментирует и не несет ответственности за личную жизнь сотрудников".

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Отметим при этом, что ранее в пятницу первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко ("Батькивщина") возмутился покупкой Диденко дорогих автомобилей во время войны.

В частности, стало известно, что 27 мая он зарегистрировал на себя автомобиль Bentley Bentayga 2022 года выпуска, ввезенный из-за границы.

"Кошелек Юрия Юрьевича в разгар войны покупает новый "Бентли" за 0,5 миллиона долларов, никого не стесняется. В конце июля прошлого года купил "Мерседес" "кубик" за 300 тысяч долларов, оформил тогда на маму. Видимо, еще был осторожным. Сейчас в связи с "особым статусом" Юрия Юрьевича в государстве - решил уже и не стесняться", - написал нардеп.

Он также напомнил о том, что за 2021 год расходы "Нефтегаза" на членов правления выросли почти на 36% до 911 миллионов гривен. При этом за тот же прошлый год группа "Нафтогаз" отчитался о 12 миллиардах гривен чистой прибыли после чистого убытка в 19 миллиардов в 2020 году.

"Я уже писал о 911 миллионов гривен гонорара, который выплатили себе на 20 персон главы Нафтогаза за прошлый "доходный" год, после чего они шантажируют правительство и страну, требуя 266 миллиардов гривен из бюджета на этот год", - написал Кучеренко.

Напомним, что ранее Диденко уже работал в 2014-2020 годах в "Нафтогазе" директором по проблемной задолженности, газораспределительным системам и розничному газоснабжению, однако впоследствии Витренко снова пригласил его в НАК, в частности для активизации работы по взысканию долгов за газ с компаний олигарха Дмитрия Фирташа .