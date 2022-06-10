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"Нафтогаз" уволил советника Витренко после покупки роскошного авто

"Нафтогаз" уволил советника Витренко после покупки роскошного авто
Такой автомобиль, только серый купил недавно Диденко

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" уволила советника председателя правления Юрия Витренко Олега Диденко. Об этом идет речь в сообщении госкомпании. В то же время там заявили, что "компания не комментирует и не несет ответственности за личную жизнь сотрудников".

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Отметим при этом, что ранее в пятницу первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко ("Батькивщина") возмутился покупкой Диденко дорогих автомобилей во время войны.

В частности, стало известно, что 27 мая он зарегистрировал на себя автомобиль Bentley Bentayga 2022 года выпуска, ввезенный из-за границы.

"Кошелек Юрия Юрьевича в разгар войны покупает новый "Бентли" за 0,5 миллиона долларов, никого не стесняется. В конце июля прошлого года купил "Мерседес" "кубик" за 300 тысяч долларов, оформил тогда на маму. Видимо, еще был осторожным. Сейчас в связи с "особым статусом" Юрия Юрьевича в государстве - решил уже и не стесняться", - написал нардеп.

Он также напомнил о том, что за 2021 год расходы "Нефтегаза" на членов правления выросли почти на 36% до 911 миллионов гривен. При этом за тот же прошлый год группа "Нафтогаз" отчитался о 12 миллиардах гривен чистой прибыли после чистого убытка в 19 миллиардов в 2020 году.

"Я уже писал о 911 миллионов гривен гонорара, который выплатили себе на 20 персон главы Нафтогаза за прошлый "доходный" год, после чего они шантажируют правительство и страну, требуя 266 миллиардов гривен из бюджета на этот год", - написал Кучеренко.

Напомним, что ранее Диденко уже работал в 2014-2020 годах в "Нафтогазе" директором по проблемной задолженности, газораспределительным системам и розничному газоснабжению, однако впоследствии Витренко снова пригласил его в НАК, в частности для активизации работы по взысканию долгов за газ с компаний олигарха Дмитрия Фирташа .

Автор:
Тимофей Беспятов