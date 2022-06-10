"Нафтогаз" звільнив радника Вітренка після купівлі розкішного авто

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звільнила радника голови правління Юрія Вітренка Олега Діденка. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії. Водночас там заявили, що "компанія не коментує і не несе відповідальність за особисте життя співробітників".

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Зазначимо при цьому, що раніше у п'ятницю перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, колишній міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко ("Батьківщина") обурився купівлею Діденком дорогих автомобілів під час війни.

Зокрема, стало відомо, що 27 травня він зареєстрував на себе автомобіль Bentley Bentayga 2022 року випуску, ввезений з-за кордону.

"Гаманець Юрія Юрійовича в розпал війни купує новий "Бентлі" за 0,5 мільйона доларів, нікого не соромиться. Наприкінці липня минулого року купив "Мерседес" "кубік" за 300 тисяч доларів, оформив тоді на маму. Мабуть, ще був обережним. Зараз в зв'язку з "особливим статусом" Юрія Юрійовича в державі - вирішив вже й не соромитися", - написав нардеп.

Він також нагадав про те, що за 2021 рік витрати "Нафтогазу" на членів правління зросли майже на 36% до 911 мільйонів гривень. При цьому за той же минулий рік група "Нафтогаз" відзвітувала про 12 мільярдів гривень чистого прибутку після чистого збитку у 19 мільярдів в 2020 році.

"Я вже писав про 911 мільйонів гривень гонорару, який виплатили собі на 20 персон очільники Нафтогазу за минулий "прибутковий" рік, після чого вони шантажують уряд та країну, вимагаючи 266 мільярдів гривень з бюджету на цей рік", - написав Кучеренко.

Нагадаємо, що раніше Діденко вже працював у 2014-2020 роках у "Нафтогазі" директором з проблемної заборгованості, газорозподільних систем та роздрібного газопостачання, однак згодом Вітренко знову запросив його у НАК, зокрема для активізації роботи щодо стягнення боргів за газ з компаній олігарха Дмитра Фірташа.