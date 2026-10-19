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В результате атаки России в Киеве повреждено здание НКРЭКУ (ФОТО)

В результате ночной атаки на Киев повреждено здание НКРЭКП
В результате ночной атаки на Киев повреждено здание НКРЭКП

19 октября в результате ночной атаки на Киев повреждено здание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Отмечается, что среди работников регулятора пострадавших нет, а повреждения помещения не являются критическими.

Фото 2 — В результате атаки России в Киеве повреждено здание НКРЭКУ (ФОТО)

НКРЭКУ продолжает работать в штатном режиме и выполнять возложенные на нее функции.

Фото 3 — В результате атаки России в Киеве повреждено здание НКРЭКУ (ФОТО)

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг   является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, выполняющим функции главного независимого регулятора энергетического сектора и коммунальных услуг в Украине.

Баллистический удар по Киеву

С вечера 18 октября и ночью 19 октября россияне атаковали Киев баллистическими ракетами.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Деснянском районе в результате российского удара повреждено здание медицинского учреждения, а в Днепровском — нежилое здание и учебные заведения.

Кличко сообщил, что погибла 21-летняя девушка.

Также в Соломенском районе обломки попали в первый этаж 25-этажного жилого дома. По другому адресу – в нежилое здание.

Кроме того, в результате атаки повреждена одна из станций метро на левом берегу столицы - в КГГА сообщили, что наземные станции метро "Черниговская " и "Лесная" временно будут закрыты на вход и выход. Рядом со станцией из-за попадания обломков произошел разрыв ходовой и контактной рельсов.

В Киеве в результате российской атаки в ночь на 19 октября серьезные разрушения потерпел ТРЦ Cosmo Multimall на Шулявке.

Автор:
Светлана Манько

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