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Внаслідок атаки Росії у Києві пошкоджено будівлю НКРЕКП (ФОТО)

Унаслідок нічної атаки на Київ пошкоджено будівлю НКРЕКП
Унаслідок нічної атаки на Київ пошкоджено будівлю НКРЕКП

19 жовтня внаслідок нічної атаки на Київ пошкоджено будівлю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Зазначається, що серед працівників регулятора постраждалих немає, а пошкодження приміщення не є критичними.

Фото 2 — Внаслідок атаки Росії у Києві пошкоджено будівлю НКРЕКП (ФОТО)

НКРЕКП продовжує працювати у штатному режимі та виконувати покладені на неї функції.

Фото 3 — Внаслідок атаки Росії у Києві пошкоджено будівлю НКРЕКП (ФОТО)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який виконує функції головного незалежного регулятора енергетичного сектору та комунальних послуг в Україні.  

Балістичний удар по Києву

З вечора 18 жовтня та вночі 19 жовтня росіяни атакували Київ балістичними ракетами.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що в Деснянському районі внаслідок російського удару пошкоджено будівлю медичного закладу, а в Дніпровському — нежитлову будівлю та заклади освіти.

Кличко повідомив, що загинула 21-річна дівчина.

Також у Соломʼянському районі уламки влучили в перший поверх 25-поверхового житлового будинку. За іншою адресою — у нежитлову будівлю.

Крім того, унаслідок атаки пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці — у КМДА повідомили, що наземні станції метро "Чернігівська" й "Лісова" тимчасово будуть зачинені на вхід і вихід. Поруч зі станцією через влучання уламків стався розрив ходової та контактної рейок.

У Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 19 жовтня серйозних руйнувань зазнав ТРЦ Cosmo Multimall на Шулявці.

Автор:
Світлана Манько

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