Внаслідок атаки Росії у Києві пошкоджено будівлю НКРЕКП (ФОТО)

19 жовтня внаслідок нічної атаки на Київ пошкоджено будівлю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Зазначається, що серед працівників регулятора постраждалих немає, а пошкодження приміщення не є критичними.

НКРЕКП продовжує працювати у штатному режимі та виконувати покладені на неї функції.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який виконує функції головного незалежного регулятора енергетичного сектору та комунальних послуг в Україні.

Балістичний удар по Києву

З вечора 18 жовтня та вночі 19 жовтня росіяни атакували Київ балістичними ракетами.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що в Деснянському районі внаслідок російського удару пошкоджено будівлю медичного закладу, а в Дніпровському — нежитлову будівлю та заклади освіти.

Кличко повідомив, що загинула 21-річна дівчина.

Також у Соломʼянському районі уламки влучили в перший поверх 25-поверхового житлового будинку. За іншою адресою — у нежитлову будівлю.

Крім того, унаслідок атаки пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці — у КМДА повідомили, що наземні станції метро "Чернігівська" й "Лісова" тимчасово будуть зачинені на вхід і вихід. Поруч зі станцією через влучання уламків стався розрив ходової та контактної рейок.

У Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 19 жовтня серйозних руйнувань зазнав ТРЦ Cosmo Multimall на Шулявці.