АРМА продає понад 800 гаджетів Apple, вилучених на Львівській митниці

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставляє на реалізацію 819 пристроїв Apple, вилучених на Львівській митниці. До партії увійшли 501 смартфон, 107 смартгодинників і 211 комплектів бездротових навушників. Усе майно зберігається в заводських упаковках.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба АРМА.

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Загалом актив налічує 501 смартфон, 107 наручних годинників і 211 комплектів навушників. Майно розміщене у семи картонних коробках у кімнаті зберігання речових доказів за адресою: Львів, вул. Стрийська.

Як зазначає АРМА, під час перевірки встановили, що упаковки та коробки не пошкоджені, маркування і бирки збережені, а самі пристрої мають належний товарний вигляд.

Підставою для передачі майна в управління АРМА стали судові рішення. Йдеться про ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду Львова від 28 травня 2026 року у справі № 463/442/26 щодо передачі арештованого майна, а також ухвалу від 24 червня 2026 року про виправлення описки в попередньому рішенні.

Наразі актив перебуває на етапі реалізації. Інформацію про вартість лота, умови участі в торгах і дату проведення аукціону в наданих матеріалах не зазначено.

Нагалаємо, компанія Apple заявила про надзвичайний попит на свій перший складаний смартфон "iPhone Duo" вартістю $1 999: орієнтовні терміни доставки розтягнулися до кінця січня наступного року вже за лічені хвилини після старту попередніх замовлень у п'ятницю.