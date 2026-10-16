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Кар'єри, заводи та спецдозволи: АРМА готує до конкурсу активи "Юніграну"

АРМА готує до конкурсу активи "Юніграну"
АРМА готує до конкурсу активи "Юніграну" / АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до конкурсного відбору управителя арештовані активи групи компаній "Юнігран" — великого гравця українського ринку нерудних будівельних матеріалів. До активів входять підприємства з видобутку та переробки граніту, майно, корпоративні права і спеціальні дозволи на користування надрами.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення АРМА.

До управління планують передати корпоративні права та статутний капітал низки підприємств групи, а також рухоме й нерухоме майно та спеціальні дозволи на користування надрами.

Йдеться про ТОВ "Юні Люкс", ТОВ "Юні Сервіс", ТОВ "Юні Стоун Плент", ТОВ "Малинська видобувна компанія", ТОВ "Коростенська видобувна компанія" та ТОВ "Будіндустрія – сервіс ЛТД".

До введення санкцій та арешту активів "Юнігран" працював у сфері видобутку й переробки граніту та виробництва будівельних матеріалів.

Особливістю групи є повний виробничий цикл — від видобутку природної сировини до її переробки та виготовлення готової продукції. Це дозволяє об'єднати в межах одного бізнесу видобувні й виробничі потужності.

Наступним етапом стане конкурсний відбір компанії, яка управлятиме арештованими активами групи.

Нагадаємо, раніше АРМА вже розпочинало ринкові консультації щодо активів "Юніграну", до яких входять підприємства з видобутку та переробки граніту.

Автор:
Тетяна Гойденко

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