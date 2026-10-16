АРМА готує до продажу арештований суховантаж, пов’язаний із Росією: що відомо

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до реалізації арештований суховантаж Emmakris III, який перебуває в морському торговельному порту “Чорноморськ” на Одещині. Власником якого є компанія з Ростова-на-Дону (РФ).

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба АРМА.

Що відомо про суховантаж

Судно побудували у 2000 році на японській верфі Sumitomo Heavy Industries. Воно ходить під прапором Панами та призначене для перевезення сухих вантажів.

Основні характеристики Emmakris III:

Довжина: 225 м.

Ширина: близько 32,26 м.

Дедвейт: 73 281 тонна.

Осадка: приблизно 6,8 м.

Кількість вантажних трюмів: 7.

Міжнародний ідентифікаційний номер: IMO 9218387.

За висновком оцінювача, судно можна розглядати для використання як плавуче зерносховище або для зберігання та перевалки інших сухих вантажів. Водночас його фактичний технічний стан потребує уваги через виявлені пошкодження.

Згідно з матеріалами огляду, 30 грудня 2025 року приблизно о 8:55 суховантаж зазнав ураження внаслідок влучання безпілотника. За візуальними ознаками, йдеться про БпЛА типу "Гербера" з бойовою частиною.

У кормовій частині судна, приблизно за метр нижче палубної лінії навпроти шостого вантажного відсіку, виявили пробоїну в четвертому баластному відсіку та протікання води. На момент огляду судно мало крен на правий борт приблизно в один градус.

Також зафіксували дві пробоїни в ілюмінаторі капітанського містка та щонайменше п’ять пошкоджень зовнішнього корпусу надбудови.

Додаткові проблеми виявили в машинному відділенні. Система трубопроводів має сліди протікань, а в нижній частині судна зафіксували залишкову воду. За даними огляду, низькі температури в зимовий період могли призвести до пошкодження суднових систем через замерзання води.

Через відсутність електроживлення фахівці не змогли повністю перевірити технічний стан внутрішнього обладнання. В описі активу також зазначено, що неналежне обслуговування судна взимку підвищило ризик його подальшого пошкодження та безповоротної втрати.

Де перебуває судно та кому воно належить

Наразі Emmakris III перебуває на території морського торговельного порту "Чорноморськ". Доступ до нього обмежений режимом портового об’єкта та контролем Державної прикордонної служби України. Вихід судна в море заборонений.

Відповідно до документів, наведених в описі активу, власником судна є компанія Greater Bloom Limited, зареєстрована в Гонконзі.

АРМА проводить реалізацію активу. Водночас у доступному описі не наведено остаточної ціни продажу, дати аукціону чи інших умов реалізації.