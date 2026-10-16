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АРМА готовит к продаже арестованный сухогруз, связанный с Россией: что известно

Emmakris III
АРМА готовит к продаже сухогруз Emmakris III

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к реализации арестованный сухогруз Emmakris III, находящийся в морском торговом порту "Черноморск" в Одесской области. Владельцем которого является компания из Ростова-на-Дону (РФ).

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба АРМА.

Что известно о сухогрузе

Судно было построено в 2000 году на японской верфи Sumitomo Heavy Industries. Оно ходит под флагом Панамы и предназначено для перевозки сухих грузов.

Основные характеристики Emmakris III:

  • Длина: 225 м.
  • Ширина: около 32,26м.
  • Дедвейт: 73281 тонна.
  • Осадка: примерно 6,8м.
  • Количество грузовых трюмов: 7.
  • Международный идентификационный номер: IMO 9218387.

По заключению оценщика, судно можно рассматривать для использования как плавучее зернохранилище или для хранения и перевалки других сухих грузов. В то же время, его фактическое техническое состояние требует внимания из-за выявленных повреждений.

Согласно материалам обзора, 30 декабря 2025 года примерно в 8:55 сухогруз потерпел поражение в результате попадания беспилотника. По визуальным признакам, речь идет о БпЛА типа "Гербера" с боевой частью.

В кормовой части судна, примерно в метре ниже палубной линии напротив шестого грузового отсека, обнаружили пробоину в четвертом балластном отсеке и протекание воды. К моменту осмотра судно имело крен на правый борт примерно в один градус.

Также зафиксировали две пробоины в иллюминаторе капитанского мостика и, по меньшей мере, пять повреждений внешнего корпуса надстройки.

Дополнительные проблемы обнаружили в машинном отделении. Система трубопроводов имеет следы протеканий, а в нижней части судна зафиксировали остаточную воду. По данным обзора, низкие температуры в зимний период могли привести к повреждению судовых систем из-за замерзания воды.

Из-за отсутствия электропитания специалисты не смогли полностью проверить техническое состояние внутреннего оборудования. В описании актива указано, что ненадлежащее обслуживание судна зимой повысило риск его дальнейшего повреждения и безвозвратной потери.

Где находится судно и кому оно принадлежит

Emmakris III находится на территории морского торгового порта "Черноморск". Доступ к нему ограничен режимом портового объекта и контролем Государственной пограничной службы Украины. Выход судна в море запрещен.

Согласно документам, приведенным в описании актива, владельцем судна является компания Greater Bloom Limited, зарегистрированная в Гонконге.

АРМА производит реализацию актива. В то же время в доступном описании не указана окончательная цена продажи, дата аукциона или другие условия реализации.

Автор:
Ольга Опенько

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