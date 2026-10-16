Карьеры, заводы и спецразрешения: АРМА готовит к конкурсу активы "Юниграна"

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к конкурсному отбору управляющего арестованные активы группы компаний "Юнигран" — крупного игрока украинского рынка нерудных строительных материалов. В активы входят предприятия по добыче и переработке гранита, имущество, корпоративные права и специальные разрешения на пользование недрами.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение АРМА.

В управление планируют передать корпоративные права и уставный капитал ряда предприятий группы, а также движимое и недвижимое имущество и специальные разрешения на недр.

Речь идет о ООО "Юни Люкс", ООО "Юни Сервис", ООО "Юни Стоун Плент", ООО "Малинская добывающая компания", ООО "Коростенская добывающая компания" и ООО "Стройиндустрия – сервис ЛТД".

До введения санкций и ареста активов "Юнигран" работал в сфере добычи и переработки гранита и производства строительных материалов.

Особенностью группы является полный производственный цикл – от добычи природного сырья до его переработки и изготовления готовой продукции. Это позволяет объединить в пределах одного бизнеса добывающие и производственные мощности.

Следующим этапом станет конкурсный отбор компании, управляющей арестованными активами группы.

Напомним, ранее АРМА уже начинала рыночные консультации по активам "Юниграна", в которые входят предприятия по добыче и переработке гранита.