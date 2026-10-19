АРМА продает более 800 гаджетов Apple, изъятых на Львовской таможне

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выставляет на реализацию 819 устройств Apple, изъятых на Львовской таможне. В партию вошли 501 смартфон, 107 смартчасов и 211 комплектов беспроводных наушников. Все имущество хранится в заводских упаковках.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба АРМА.

Продажа техники Apple

В общей сложности актив насчитывает 501 смартфон, 107 наручных часов и 211 комплектов наушников. Имущество размещено в семи картонных коробках в комнате хранения вещественных доказательств по адресу: Львов, ул. Стрыйская.

Как отмечает АРМА, в ходе проверки установили, что упаковки и коробки не повреждены, маркировка и бирки сохранены, а сами устройства имеют товарный вид.

Основанием для передачи имущества в управление Арма стали судебные решения. Речь идет о определении следователя судьи Лычаковского районного суда Львова от 28 мая 2026 года по делу № 463/442/26 о передаче арестованного имущества, а также определении от 24 июня 2026 об исправлении описки в предыдущем решении.

В настоящее время актив находится на этапе реализации. Информация о стоимости лота, условиях участия в торгах и дате проведения аукциона в предоставленных материалах не указана.

Напомним, компания Apple заявила о чрезвычайном спросе на свой первый складной смартфон iPhone Duo стоимостью $1 999: ориентировочные сроки доставки растянулись к концу января следующего года уже за считанные минуты после старта предварительных заказов в пятницу.