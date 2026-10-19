UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,86

--0,02

EUR

50,50

+0,19

Наличный курс:

USD

45,13

44,96

EUR

51,00

50,75

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

АРМА продает более 800 гаджетов Apple, изъятых на Львовской таможне

Apple
АРМА реализует партию техники Apple / Unsplash

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выставляет на реализацию 819 устройств Apple, изъятых на Львовской таможне. В партию вошли 501 смартфон, 107 смартчасов и 211 комплектов беспроводных наушников. Все имущество хранится в заводских упаковках.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба АРМА.

Продажа техники Apple

В общей сложности актив насчитывает 501 смартфон, 107 наручных часов и 211 комплектов наушников. Имущество размещено в семи картонных коробках в комнате хранения вещественных доказательств по адресу: Львов, ул. Стрыйская.

Как отмечает АРМА, в ходе проверки установили, что упаковки и коробки не повреждены, маркировка и бирки сохранены, а сами устройства имеют товарный вид.

Основанием для передачи имущества в управление Арма стали судебные решения. Речь идет о определении следователя судьи Лычаковского районного суда Львова от 28 мая 2026 года по делу № 463/442/26 о передаче арестованного имущества, а также определении от 24 июня 2026 об исправлении описки в предыдущем решении.

В настоящее время актив находится на этапе реализации. Информация о стоимости лота, условиях участия в торгах и дате проведения аукциона в предоставленных материалах не указана.

Напомним, компания Apple заявила о чрезвычайном спросе на свой первый складной смартфон iPhone Duo стоимостью $1 999: ориентировочные сроки доставки растянулись к концу января следующего года уже за считанные минуты после старта предварительных заказов в пятницу.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности