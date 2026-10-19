Росія вщент зруйнувала ТРЦ Cosmo Multimall у Києві (ФОТО, ВІДЕО)

У Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 19 жовтня серйозних руйнувань зазнав ТРЦ Cosmo Multimall на Шулявці, раніше відомий як "Космополіт".

Як повідомляє Dilo, про це пише Українська Рада Торгових Центрів (УРТЦ).

Зазначається, що ТРЦ зазнав значних руйнувань. Зокрема, пошкоджено дах і конструкції будівлі, частина перекриттів обвалилася.

Інформація про масштаби збитків і можливих постраждалих наразі невідома. Команда торговельного центру офіційно не коментувала наслідки атаки.

Розташований поруч готель Mercure Kyiv Congress, який входить до міжнародної мережі Accor, теж зазнав пошкоджень. Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", пошкодження незначні (частина скління), на даний момент готель продовжує роботу.

Про ТРЦ Cosmo Multimall

ТРЦ Cosmo Multimall — це великий торгово-розважальний комплекс у Києві, розташований поблизу станції метро "Шулявська". Особливістю центру є його багатофункціональний формат "мікро-метрополісу", де під одним дахом об’єднано торгову галерею на понад 150 брендів, масштабні розважальні зони для всієї родини, а також сучасні готелі Mercure Kyiv Congress та IQ Hotel.

У комплексі працювали десятки магазинів, заклади харчування, кінотеатр, боулінг та льодова арена.

Нагадаємо, 16 жовтня російська атака спричинила значні руйнування ТРЦ "Екватор" у Рівному.

Балістичний удар по Києву

З вечора 18 жовтня та вночі 19 жовтня росіяни атакували Київ балістичними ракетами.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що в Деснянському районі внаслідок російського удару пошкоджено будівлю медичного закладу, а в Дніпровському — нежитлову будівлю та заклади освіти.

Кличко повідомив, що загинула 21-річна дівчина.

Також у Соломʼянському районі уламки влучили в перший поверх 25-поверхового житлового будинку. За іншою адресою — у нежитлову будівлю.

Крім того, унаслідок атаки пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці — у КМДА повідомили, що наземні станції метро "Чернігівська" й "Лісова" тимчасово будуть зачинені на вхід і вихід. Поруч зі станцією через влучання уламків стався розрив ходової та контактної рейок.