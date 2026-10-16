У Рівному після атаки РФ закрився ТЦ "Екватор", пошкоджено гіпермаркет "Демакс"

У Рівному внаслідок російської дронової атаки постраждали два торговельні об'єкти. ТЦ "Екватор" 16 жовтня припинив роботу після падіння уламків збитого безпілотника та пожежі на території, також пошкодження отримав будівельний гіпермаркет "Демакс".

Про це інформує Dilo з посиланням на допис ТЦ "Екватор" та повідомлення Української ради торгових центрів.

У "Екваторі" повідомили, що внаслідок падіння уламків збитого БпЛА на території торговельного центру виникла пожежа. Постраждалих немає.

На місці працюють екстрені служби та працівники компанії, які ліквідовують наслідки атаки.

Торговельний центр у п'ятницю не працюватиме. Про відновлення роботи адміністрація обіцяє повідомити окремо.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджень зазнав будівельний гіпермаркет "Демакс" у Рівному. Інформації про постраждалих там наразі немає.

Нагадаємо, раніше російським ударом було зруйновано логістичний центр мережі "Файно Маркет". Унаслідок атаки були загиблі.