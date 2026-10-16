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Росія зруйнувала логістичний центр відомої мережі супермаркетів: є загиблі

Файно Маркет
Логістичний центр мережі "Файно Маркет" знищено російською атакою. Фото: facebook.com/fayno.market

Увечері 14 жовтня внаслідок російського удару було зруйновано логістичний центр мережі  супермаркетів "Файно Маркет".  Серед співробітників є постраждалі та загиблі.

Як пише Dilo, про це  повідомила пресслужба компанії.

"14 жовтня ввечері ворог завдав удару в саме серце "Файно Маркет" – наш логістичний центр. Але найстрашніше – не руйнування будівель, обладнання чи всього того, що ми будували роками. Найстрашніше – людські життя, які вже ніколи не повернути. Це непоправна втрата для всієї родини "Файно Маркет"", – йдеться у повідомленні мережі.

Фото 2 — Росія зруйнувала логістичний центр відомої мережі супермаркетів: є загиблі

Зазначається, що після руйнування центру компанія перебудовує логістичні процеси та налагоджує нові ланцюги поставок товарів. Тому у "Файно Маркет" попереджають про можливі затримки постачання та відсутність окремих позицій асортименту.

Також ведеться робота з відновлення функціонування мобільного застосунку мережі.

Про "Файно Маркет" 

"Файно Маркет" – мережа продуктових маркетів у форматі "біля дому". Перший магазин відкрився у Кропивницькому в 2011 році. На сьогодні мережа налічує понад 200 торгових точок у Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській областях.

За даними сервісу YouControl, власником ТОВ "Вересень Плюс", що розвиває мережу "Файно Маркет", є кіпрська "Ерланд Корп. Лтд", кінцевим бенефіціаром – Віталій Денисенко.

За результатами 2025 року, компанія збільшила виторг на 30,1% – до 11,8 млрд грн, чистий прибуток зменшився на 21,4% – до 155,7 млн грн.

Нагадаємо, 8 жовтня російські війська завдали удару по складських приміщеннях мережі супермаркетів АТБ у Бучанському районі Київської області.

Також 7 жовтня внаслідок атаки армії РФ на Україну було пошкоджено склад свіжих продуктів мережі Auchan. Працівники не постраждали.

Автор:
Світлана Манько

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