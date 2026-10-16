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Россия разрушила логистический центр известной сети супермаркетов: есть погибшие
Вечером 14 октября в результате российского удара был разрушен логистический центр сети супермаркетов "Файно Маркет". Среди сотрудников есть пострадавшие и погибшие.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.
"14 октября вечером враг нанес удар в самое сердце "Файно Маркет" - наш логистический центр. Но самое страшное - не разрушение зданий, оборудования или всего того, что мы строили годами. Самое страшное - человеческие жизни, которые уже никогда не вернуть. Это невосполнимая потеря для всей семьи "Файно Маркет"", -
После разрушения центра компания перестраивает логистические процессы и налаживает новые цепи поставок товаров. Поэтому в "Файно Маркет" предупреждают о возможных задержках поставок и отсутствии отдельных позиций ассортимента.
Также ведется работа по возобновлению функционирования мобильного приложения сети.
О "Файно Маркет"
"Файно Маркет" – сеть продуктовых маркетов в формате "возле дома". Первый магазин открылся в Кропивницком в 2011 году. На сегодняшний день сеть насчитывает более 200 торговых точек в Кировоградской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской областях.
По данным сервиса YouControl, владельцем ООО "Сентябрь Плюс", развивающим сеть "Файно Маркет", является кипрская "Эрланд Корп. Лтд", конечным бенефициаром – Виталий Денисенко.
По результатам 2025 года компания увеличила выручку на 30,1% – до 11,8 млрд грн, чистая прибыль уменьшилась на 21,4% – до 155,7 млн грн.
Напомним, 8 октября российские войска нанесли удар по складским помещениям сети супермаркетов АТБ в Бучанском районе Киевской области.
Также 7 октября в результате атаки армии РФ на Украину был поврежден склад свежих продуктов сети Auchan. Работники не пострадали.