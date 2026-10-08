Российские войска атаковали склад сети Auchan

В среду, 7 октября, в результате атаки армии РФ на Украину был поврежден состав свежих продуктов сети Auchan. Работники не пострадали.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.

Среди сотрудников предприятия никто не пострадал, а персонал продолжает слаженную работу в сложных условиях с соблюдением всех мер безопасности во время воздушных тревог.

В компании не стали раскрывать, в каком регионе располагался склад, и каковы убытки вследствие его повреждения.

Об Auchan

Auchan Украина – украинская сеть магазинов французской группы Auchan SA, которая работает на украинском рынке с 2008 года. Компания развивает магазины разных форматов – гипермаркеты, супермаркеты и pick up point. По данным сайта Auchan, сеть насчитывает около 30 торговых объектов в Киеве, Львове, Житомире, Днепре и Одессе. Также компания развивает направление электронной коммерции.

По итогам финансовой отчетности доход предприятия «Ашан Украина Гипермаркет» за 2025 год составил 10 млрд 30,4 млн грн (около 241,7 млн долларов США), что на 1,2% меньше, чем в 2024 году. При этом годовой убыток компании вырос до 835,8 млн. грн. (около 20,14 млн. долларов США) по сравнению с 579,6 млн. грн. (около 13,97 млн. долларов США) убытков за предыдущий отчетный период.

Это уже не первый случай разрушения инфраструктуры сети из-за российских обстрелов. В конце августа в результате атаки получил повреждения состав компании в Борисполе Киевской области.

После этого компании пришлось оперативно перестроить цепи поставок и адаптировать логистические процессы, чтобы продолжить снабжать магазины необходимыми товарами.

А 26 сентября был поврежден магазин Auchan Беличи в Киеве.