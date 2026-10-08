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Дата публікації

Російські війська атакували склад мережі Auchan

пожежа
Внаслідок російської атаки пошкоджено склад свіжих продуктів мережі Auchan / ДСНС

У середу, 7 жовтня, внаслідок атаки армії РФ на Україну було пошкоджено склад свіжих продуктів мережі Auchan. Працівники не постраждали.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що серед співробітників підприємства ніхто не постраждав, а персонал продовжує злагоджену роботу в складних умовах із дотриманням усіх заходів безпеки під час повітряних тривог.

У компанії не стали розкривати, у якому регіоні розташовувався склад, та якими є збитки унаслідок його пошкодження.

Про Auchan

Auchan Україна - українська мережа магазинів французької групи Auchan SA, яка працює на українському ринку з 2008 року. Компанія розвиває магазини різних форматів - гіпермаркети, супермаркети та pick up point. За даними сайту Auchan, мережа налічує близько 30 торговельних об’єктів у Києві, Львові, Житомирі, Дніпрі та Одесі. Також компанія розвиває напрям електронної комерції.

За підсумками фінансової звітності, дохід підприємства «Ашан Україна Гіпермаркет» за 2025 рік становив 10 млрд 30,4 млн грн (близько 241,7 млн доларів США), що на 1,2% менше, ніж у 2024 році. При цьому річний збиток компанії зріс до 835,8 млн грн (близько 20,14 млн доларів США) порівняно з 579,6 млн грн (близько 13,97 млн доларів США) збитків за попередній звітний період.

Це вже не перший випадок руйнування інфраструктури мережі через російські обстріли. Наприкінці серпня внаслідок атаки зазнав пошкоджень склад компанії у Борисполі Київської області.

Після цього компанії довелося оперативно перебудувати ланцюги постачання та адаптувати логістичні процеси, щоб продовжити забезпечувати магазини необхідними товарами. 

А 26 вересня було пошкоджено магазин Auchan Біличі в Києві.

Автор:
Світлана Манько

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