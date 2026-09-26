Auchan Біличі призупинив роботу після нічної атаки

Внаслідок нічної атаки пошкоджено магазин Auchan Біличі в Києві. Постраждалих немає.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба компанії.

У Києві пошкоджено магазин Auchan

У Auchan зазначили, що наразі магазин тимчасово не працюватиме. Його роботу відновлять після оцінки пошкоджень та проведення необхідних відновлювальних робіт.

"Сьогодні вночі під час ворожої атаки зазнав пошкоджень наш Auchan Біличі. На щастя, ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні компанії.

Терміни відновлення роботи магазину наразі не уточнюються.

Довідка

Auchan Україна - українська мережа магазинів французької групи Auchan SA, яка працює на українському ринку з 2008 року. Компанія розвиває магазини різних форматів - гіпермаркети, супермаркети та pick up point. За даними сайту Auchan, мережа налічує близько 30 торговельних об’єктів у Києві, Львові, Житомирі, Дніпрі та Одесі. Також компанія розвиває напрям електронної комерції.

Згідно з фінансовою звітністю, у 2025 році дохід ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" становив 10,03 млрд грн, що на 1,2% менше показника 2024 року. Збиток компанії за підсумками 2025 року зріс до 835,8 млн грн проти 579,6 млн грн роком раніше.

Нагадаємо, логістична компанія Berger Cargo планує закрити ще один склад у Київській області, оскільки він пошкоджений унаслідок російських атак і немає гарантій його безпеки. Компанія втратила майже половину своїх складів через останні удари. Загальні збитки від руйнувань та втрати обладнання оцінюють у 65 млн гривень.