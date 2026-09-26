Auchan Беличи приостановил работу после ночной атаки

В результате ночной атаки поврежден магазин Auchan Беличи в Киеве. Пострадавших нет.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.

В Киеве поврежден магазин Auchan

В Auchan отметили, что пока магазин временно не будет работать. Его работу возобновят после оценки повреждений и проведения необходимых восстановительных работ.

"Сегодня ночью во время вражеской атаки получил повреждение наш Auchan Беличи. К счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении компании.

Сроки возобновления работы магазина пока не уточняются.

Справка

Auchan Украина – украинская сеть магазинов французской группы Auchan SA, которая работает на украинском рынке с 2008 года. Компания развивает магазины разных форматов – гипермаркеты, супермаркеты и pick up point. По данным сайта Auchan, сеть насчитывает около 30 торговых объектов в Киеве, Львове, Житомире, Днепре и Одессе. Также компания развивает направление электронной коммерции.

Согласно финансовой отчетности, в 2025 году доход ООО "Ашан Украина Гипермаркет" составил 10,03 млрд грн, что на 1,2% меньше показателя 2024 года. Убыток компании по итогам 2025 года вырос до 835,8 млн грн против 579,6 млн грн годом ранее.

Напомним, логистическая компания Berger Cargo планирует закрыть еще один склад в Киевской области, поскольку он поврежден в результате российских атак и нет гарантий его безопасности. Компания потеряла почти половину своих составов из-за последних ударов. Общий ущерб от разрушений и потери оборудования оценивается в 65 млн гривен.