ДПС создает Реестр поврежденного бизнеса: как сообщить о потерях

Украинские предприятия, потерявшие или повредившие имущество из-за российской агрессии, смогут добровольно сообщать об этом Государственной налоговой службе. ДПС уже разработала соответствующую форму и начинает принимать такие обращения – это должно стать первым этапом создания отдельного Реестра поврежденного бизнеса.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение и. о. главы ДПС Лесю Карнаух.

В сообщении предприятие сможет указать дату и обстоятельства повреждения или уничтожения имущества, перечень и ориентировочную стоимость утраченных товаров и основных средств, информацию о проведенной инвентаризации, налоговом кредите по НДС, а также подтверждение факта разрушения от компетентных органов.

Представление документа будет добровольным. Если после первого обращения предприятие получит дополнительные документы или уточнит размер ущерба, сообщение можно будет подать повторно с обновленными данными.

В ГНС объясняют, что эта информация нужна не только для формирования реестра. Налоговая сможет учитывать последствия обстрелов при анализе показателей предприятий и не расценивать вызванное войной падение деятельности как налоговый риск без учета конкретных обстоятельств.

В дальнейшем сообщения планируют интегрировать непосредственно в электронный кабинет. Пока этого не сделано, его можно подать в бумажном виде или через раздел "Переписка с ДПС" в частной части Электронного кабинета.

Принимать документы должны все главные управления ГНС и Офисы налоговых консультантов. Помощь с заполнением также будут оказывать Контакт-центр и центры обслуживания плательщиков.

В то же время, создание Реестра поврежденного бизнеса само по себе не означает автоматического получения компенсации. Речь идет прежде всего о фиксации потерь и учете этих обстоятельств налоговой.

Напомним, несколько дней назад для украинских юридических лиц расширили возможности фиксировать военные убытки и в международном Реестре убытков. Через "Действие" бизнес теперь может заявлять, в частности, о расходах на перемещение, других экономических потерях и гуманитарных расходах. Это отдельный от реестра ГНС механизм, связанный с будущими репарациями за ущерб, причиненный Россией.