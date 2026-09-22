Одна из крупнейших логистических компаний Украины закрывает склад под Киевом

Логистическая компания Berger Cargo планирует закрыть еще один состав в Киевской области, поскольку он поврежден в результате российских атак и нет гарантий его безопасности. Компания потеряла почти половину своих составов из-за последних ударов. Общий ущерб от разрушений и потери оборудования оценивается в 65 млн гривен.

Как пишет Dilo, об этом заявил директор и соучредитель компании Валерий Барановский в интервью NV.

По его словам, после российских атак компания лишилась более 40 тыс. кв. м складских площадей, однако благодаря региональным объектам уже работает на площади более 60 тыс. кв. м.

"Что касается Киева, то я, вероятно, закрою еще один состав. Во-первых, он сейчас не нужен, а во-вторых, он уже поврежден, и у меня нет гарантий, что туда опять что-то не прилетит", — рассказал Барановский.

Он отметил, что с клиентами уже проведены предварительные переговоры по этому поводу.

"Вероятнее всего, мы его пока закроем. Я уже предварительно пообщался с клиентами и не услышал от них никаких возражений или непонимания", - подчеркнул предприниматель.

Российские атаки нанесли Berger Cargo ущерб на 65 млн

В то же время Berger Cargo не планирует уходить из Киевской области. Компания открывает новые площадки на западе Украины, но центральный офис остается в Киевской области.

"Компания не собирается никуда уезжать из Киевской области. Это наша родина", - подчеркнул Барановский.

Он сообщил, что до российских атак компания владела 83 тыс. кв. м складской площади в Киевской области, Одессе и Львове. Наибольшие повреждения получили объекты на Киевщине, где из трех складов один был уничтожен полностью, а два других - частично.

Только на одном из таких объектов огонь полностью уничтожил 33,5 тыс. кв. м помещений. В общем из-за обстрелов компания потеряла более 40 тыс. кв. м мощностей.

Общая сумма ущерба оценивается ориентировочно в 65 млн грн. Сюда вошла стоимость уничтоженного специального оборудования, IT-инфраструктуры, погрузчиков и других основных средств.

Berger Cargo – это украинская логистическая компания полного цикла, специализирующаяся на складском хранении, обработке грузов и транспортных услугах.

Руководителем и соучредителем бизнеса Валерий Барановский. В структуру брендов также входит подразделение Berger Soft, занимающееся разработкой ИТ-систем для управления логистикой (WMS).

Украина потеряла половину складов

Как рассказал совладелец сетей EVA и Varus Руслан Шостак. с начала войны в Украине уничтожено 2,1 млн. кв. м составов класса А и Б+. Из них 1,5 млн – в Киевской области. Причем 900 тысяч кв. м уничтожено с начала 2026 года. К началу войны количество украинских составов оценивалось где-то на уровне 4,2 млн кв. м класса А и Б. Также с начала войны введено в эксплуатацию еще 800 тыс. кв. м.

Итого в Украине было 5 млн кв.м складских площадей. Уничтожено 2,1 млн. кв.м. А осталось около 2,9 млн кв.м. То есть практически 50% высших классов.

Шостак считает, что если учесть складские помещения крупных предприятий по всей стране, это прибавит еще десятки миллионов квадратных метров разных классов. Он подчеркнул, что при такой интенсивности России понадобятся десятилетия, чтобы уничтожить 90% украинских складов при условии, что они вообще не будут восстанавливаться в Украине.

Ранее сообщалось, что входящая в логистическую группу Zammler компания "Заммлер Склад" прекратила работу.