Государство компенсирует часть расходов производителям пресноводной рыбы: кто может получить деньги

Украинские хозяйства, разводящие, содержащие и выращивающие пресноводную рыбу, могут подать заявки на государственную финансовую поддержку. В 2026 году программу распространили на все регионы страны, так что воспользоваться ею могут хозяйства из всех регионов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Сколько компенсируют

Для хозяйств на деоккупированных территориях и пострадавших от боевых действий территориях предусмотрена компенсация 30% расходов, определенных условиями программы. Для производителей из других регионов возмещение составляет 20%.

Заявки принимаются через Государственный аграрный реестр до 1 ноября 2026 года.

Поддержку оказывают по Порядку, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 10 декабря 2024 года №1409, в действующей редакции.

Как отметили в ведомстве, программа предусматривает финансовую поддержку производителей пресноводной рыбы и должна включать расходы, определенные ее условиями.

Напомним, промысловые рыбаки выловили более 1920 тонн водных биоресурсов в январе-июне 2026 года. Лидером отлова стал карась серебристый, доля которого составляет около 45% от общего объема и составляет примерно 857 тонн.