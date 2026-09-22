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Держава компенсує частину витрат виробникам прісноводної риби: хто може отримати гроші

розведення прісноводної риби
До 30% витрат на рибне господарство можна отримати від держави / Мінагрополітики

Українські господарства, які розводять, утримують і вирощують прісноводну рибу, можуть подати заявки на державну фінансову підтримку. У 2026 році програму поширили на всі регіони країни, тож скористатися нею можуть господарства з усіх регіонів.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Скільки компенсують

Для господарств на деокупованих територіях та територіях, що постраждали від бойових дій, передбачена компенсація 30% витрат, визначених умовами програми. Для виробників з інших регіонів відшкодування становить 20%.

Заявки приймають через Державний аграрний реєстр до 1 листопада 2026 року.

Підтримку надають за Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2024 року №1409, у чинній редакції.

Як зазначили у відомстві, програма передбачає фінансову підтримку виробників прісноводної риби та має охоплювати витрати, визначені її умовами.

Нагадаємо, промислові рибалки виловили понад 1920 тонн водних біоресурсів у січні-червні 2026 року. Лідером вилову став карась сріблястий, частка якого складає близько 45% від загального обсягу та дорівнює приблизно 857 тоннам.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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