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У водоймах України промислові рибалки виловили майже дві тисячі тонн риби за пів року

риба
Карась забезпечив майже половину промислового вилову риби в Україні / Depositphotos

Промислові рибалки виловили понад 1920 тонн водних біоресурсів у січні-червні 2026 року. Лідером вилову став карась сріблястий, частка якого складає близько 45% від загального обсягу та дорівнює приблизно 857 тоннам.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Держагентства з розвитку меліорації,рибного господарства та продовольчих програм.

Інші значущі види, що входять у промисловий вилов, включають лящ (360 тонн), тараню (139 тонн), чорноморського оселедця (103 тонни), плоскирку (95 тонн), рослиноїдні види – товстолоба та білого амура (83 тонни), судака (66 тонн) та звичайного окуня (49 тонн).

Через блокування Чорного і Азовського морів через військову агресію РФ, промисловий вилов багатьох морських видів риби, які раніше становили значну частку ринку, майже припинився. У зв’язку з цим основне навантаження зосередилось на внутрішніх водних об’єктах.

Найбільший обсяг вилову за півроку зафіксований у Кременчуцькому водосховищі — понад 536 тонн. Значні обсяги вилову також спостерігались у пониззі річки Дністер з озерами Турунчук і Дністровським лиманом, де сумарно добуто 400 тонн водних біоресурсів. У Кам’янському і Дніпровському водосховищах вилов склав відповідно 373 та 230 тонн.

Серед інших водойм, де здійснюють промисловий вилов, – річка Дунай (105 тонн), Канівське (101 тонна) та Київське (71 тонна) водосховища, а також Дніпровсько-Бузька гирлова система (64 тонни). У Тилігульському та Березанському лиманах промисловий вилов склав 17 і 15 тонн відповідно. Найменші обсяги зафіксовані в Чернігівській області: в річках Дніпро і Десна з озерами виловили загалом 8 тонн.

Нагадаємо, у травні уряд ухвалив постанову, яка спрощує правила промислового рибальства та розширив перелік біоресурсів, за вилов яких потрібно платити.

Автор:
Тетяна Ковальчук