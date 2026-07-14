Глобальний надлишок зрідженого газу настане на рік пізніше через війну на Близькому Сході

Світовий ринок зрідженого природного газу перейде у стан надлишку пропозиції у 2028 році — на рік пізніше, ніж прогнозувалося раніше. Головними причинами затримки стали воєнні дії на Близькому Сході та перенесення термінів запуску великих виробничих проєктів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За оцінками аналітиків, пік надлишкової пропозиції суперохолодженого палива припаде на 2031–2032 роки, коли буде введено в експлуатацію низку нових великих потужностей. Попереднього року експерти очікували початок профіциту вже у 2027 році, проте ситуацію докорінно змінив збройний конфлікт у Близькосхідному регіоні.

Фактори впливу на світовий ринок:

Руйнування інфраструктури: найбільший у світі завод з експорту СПГ у Катарі зазнав пошкоджень внаслідок іранських ракетних ударів. Транспортування через Ормузьку протоку, через яку раніше проходила п'ята частина світового СПГ, практично повністю зупинилося. Після короткочасного відновлення судноплавства завдяки тимчасовому мирному договору між США та Іраном у червні, нове загострення знову заблокувало цей логістичний шлях.

Невизначеність Катару: майбутні обсяги виробництва QatarEnergy залежатимуть від швидкості ремонту двох пошкоджених технологічних ліній та графіка запуску шести нових ліній розширення проєкту "Північне поле".

США як балансир ринку: сполучені Штати, найбільший світовий виробник СПГ, планують наростити потужності приблизно на 146 мільйонів тонн на рік до 2035 року. Американські постачання відіграватимуть роль гнучкого регулятора ринку.

Через воєнний конфлікт Катар та ОАЕ тимчасово скоротять постачання цього року. Попри це, до кінця десятиліття загальний обсяг експорту з Близького Сходу має зрости на 50% — до 147 мільйонів тонн.

Спотові ціни на СПГ в Азії підтримуватимуться війною та ризиками зриву заповнення газових сховищ у Європі протягом усього наступного року. Очікується, що до 2030 року ціни знизяться до позначки близько $8 за мільйон британських теплових одиниць (BTU). Проте тривалий період високих цін ускладнить розвиваючим ринкам Азії доступ до палива, необхідного для енергетичного переходу.

Хоча у 2031 році профіцит СПГ може перевищити 100 мільйонів тонн, ринок навряд чи тривалий час перебуватиме в надлишку: нижчі ціни згодом стимулюватимуть імпорт та змусять дорожчі за собівартістю заводи знизити завантаження.

Нагадаємо, Європа рекордно закупила російський СПГ перед забороною. У першій половині 2026 року країни ЄС імпортували рекордні 9,89 млн тонн зрідженого природного газу з російського проєкту "Ямал СПГ". Це на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і сталося за кілька місяців до набрання чинності забороною ЄС на довгостроковий імпорт російського СПГ.