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Європа рекордно закупила російський СПГ перед забороною

Європа рекордно закупила російський СПГ
Європа рекордно закупила російський СПГ / Depositphotos

У першій половині 2026 року країни ЄС імпортували рекордні 9,89 млн тонн зрідженого природного газу з російського проєкту "Ямал СПГ". Це на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і сталося за кілька місяців до набрання чинності забороною ЄС на довгостроковий імпорт російського СПГ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Financial Times.

За даними аналітичної компанії Kpler, Європа у першому півріччі фактично поглинула більшу частину виробництва "Ямал СПГ", який контролює російська Novatek.

За оцінкою неурядової організації Urgewald, Європа могла заплатити за ці поставки до 6 млрд євро. Найбільшими покупцями газу з Ямалу стали:

  • Франція — 3,6 млн тонн;
  • Бельгія — 2,9 млн тонн;
  • Іспанія — 2,7 млн тонн.

Правила ЄС уже забороняють купівлю російського ЗПГ за короткостроковими контрактами. Тому кожна партія з "Ямал СПГ", що прямує до Європи, потребує підтвердження митних органів країни-імпортера, що постачання здійснюється за довгостроковим контрактом.

З 1 січня 2027 року в ЄС має запрацювати заборона на довгостроковий імпорт російського зрідженого газу. Пізніше того ж року мають заборонити й трубопровідний газ із Росії.

Європейський ринок залишається критично важливим для "Ямал СПГ", оскільки проєкт розташований у російській Арктиці та залежить від невеликого флоту спеціалізованих танкерів льодового класу Arc7. Швидкий оборот цих суден у європейських портах дозволяє підтримувати експорт, тоді як маршрут до Азії через Північний морський шлях є довшим і ризикованішим.

На цьому тлі поставки з "Ямал СПГ" до Азії у першій половині року впали на 74% — до трохи більш ніж 510 тис. тонн. За даними FT, частково це пов’язано із занепокоєнням судноплавних компаній, страховиків і фінансистів через ризик потрапити під санкції ЄС.

Судна льодового класу, які перевозять газ із Ямалу, також досі залежать від європейських верфей для ремонту. Серед них — верф Damen у французькому Бресті та Fayard A/S у Данії.

"Ямал СПГ" відкрили у 2017 році. Це найбільший виробник зрідженого газу в Росії з проєктною потужністю 17,4 млн тонн на рік, хоча фактичний випуск часто перевищує цей рівень. Крім Novatek, частки в проєкті мають французька TotalEnergies та китайська CNPC.

Нагадаємо, Росія намагається використати глобальний дефіцит природного газу для продажу палива з об'єктів, що перебувають під санкціями США. Країнам Південної Азії пропонують партії скрапленого природного газу (СПГ) зі знижкою 40% від ринкових цін.

Автор:
Тетяна Гойденко