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Европа рекордно закупила российский СПГ перед запретом

Европа рекордно закупила российский СПГ
Европа рекордно закупила российский СПГ / Depositphotos

В первой половине 2026 года страны ЕС импортировали рекордные 9,89 млн. тонн сжиженного природного газа из российского проекта "Ямал СПГ". Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и произошло за несколько месяцев до вступления в силу запрета ЕС на долгосрочный импорт российского СПГ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Financial Times.

По данным аналитической компании Kpler, Европа в первом полугодии фактически поглотила большую часть производства "Ямал СПГ", контролируемого российской Novatek.

По оценке неправительственной организации Urgewald Европа могла заплатить за эти поставки до 6 млрд евро. Крупнейшими покупателями газа из Ямала стали:

  • Франция - 3,6 млн тонн;
  • Бельгия - 2,9 млн тонн;
  • Испания - 2,7 млн тонн.

Правила ЕС уже запрещают покупку российского СПГ по краткосрочным контрактам. Поэтому каждая партия из "Ямал СПГ", направляющаяся в Европу, нуждается в подтверждении таможенных органов страны-импортера, что снабжение осуществляется по долгосрочному контракту.

С 1 января 2027 г. в ЕС должен заработать запрет на долгосрочный импорт российского сжиженного газа. Позже в том же году должны запретить и трубопроводный газ из России.

Европейский рынок остается критически важным для "Ямала СПГ", поскольку проект расположен в российской Арктике и зависит от небольшого флота специализированных танкеров ледового класса Arc7. Быстрый оборот этих судов в европейских портах позволяет поддерживать экспорт, тогда как маршрут в Азию через Северный морской путь длиннее и рискованнее.

На этом фоне поставки из "Ямал СПГ" в Азию в первой половине года упали на 74% — до чуть более 510 тыс. тонн. По данным FT, частично это связано с беспокойством судоходных компаний, страховщиков и финансистов из-за риска попасть под санкции ЕС.

Суда ледового класса, перевозящие газ из Ямала, также до сих пор зависят от европейских верфей для ремонта. Среди них верфь Damen во французском Бресте и Fayard A/S в Дании.

"Ямал СПГ" был открыт в 2017 году. Это крупнейший производитель сжиженного газа в России с проектной мощностью 17,4 млн. тонн в год, хотя фактический выпуск часто превышает этот уровень. Помимо Novatek, частицы в проекте имеют французская TotalEnergies и китайская CNPC.

Напомним, Россия пытается использовать глобальный дефицит природного газа для продажи топлива из находящихся под санкциями США объектов. Странам Южной Азии предлагают партии сжиженного природного газа (СПГ) со скидкой в 40% от рыночных цен.

Автор:
Татьяна Гойденко