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ЕС увеличил импорт российского СПГ из проекта "Ямал" почти на 18%: почему санкции пока не остановили поставки

танкер LNG
ЕС увеличил импорт российского СПГ/Фото: vesselfinder.com

Европейский импорт сжиженного природного газа из российского проекта Ямал резко вырос за первые пять месяцев 2026 года. В период с января по май текущего года страны ЕС приняли более 8,37 млн тонн арктического газа из России. Это на 17,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EUobserver.

Почти 97% всех судов, вышедших из порта Сабетта на полуострове Ямал, разгрузились именно в европейских терминалах. Наибольшие объемы топлива поступили в Бельгию и Испанию. Об этом свидетельствуют данные компании Kpler о доставке, которые проанализировала немецкая неправительственная организация Urgewald.

"Импорт LNG из российской Арктики в ЕС продолжает расти. Запрет на краткосрочные контракты пока не имел заметного эффекта из-за временных разрывов в правилах", — указал эксперт по санкциям Urgewald Себастьян Рёттерс.

Он отметил, что блокировка продаж танкеров — это шаг в правильном направлении, однако механизм контроля должен быть максимально жестким. Брюсселю необходимо срочно разработать предохранители против так называемых фирм-прокладок в третьих странах. Из-за таких компаний Россия и ее союзники продолжают массово выкупать дефицитные суда ледового класса для транспортировки газа из Арктики.

Напомним, Россия пытается использовать глобальный дефицит природного газа для продажи топлива из находящихся под санкциями США объектов. Странам Южной Азии предлагают партии сжиженного природного газа (СПГ) со скидкой в 40% от рыночных цен.

Автор:
Татьяна Ковальчук