ЄС збільшив імпорт російського СПГ з проекту "Ямал" майже на 18%: чому санкції поки не зупинили поставки

Європейський імпорт скрапленого природного газу з російського проєкту "Ямал" різко зріс за перші п'ять місяців 2026 року. У період з січня по травень поточного року країни ЄС прийняли понад 8,37 мільйона тонн арктичного газу з Росії. Це на 17,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EUobserver.

Майже 97% усіх суден, які вийшли з порту Сабетта на півострові Ямал, розвантажилися саме в європейських терміналах. Найбільші обсяги палива надійшли до Бельгії та Іспанії. Про це свідчать дані компанії Kpler щодо доставки, які проаналізувала німецька неурядова організація Urgewald.

"Імпорт LNG з російської Арктики до ЄС продовжує зростати. Заборона на короткострокові контракти наразі не мала помітного ефекту через часові розриви в правилах", — вказав експерт із санкцій Urgewald Себастьян Рьоттерс.

Він зазначив, що блокування продажів танкерів — це крок у правильному напрямку, проте механізм контролю має бути максимально жорстким. Брюсселю необхідно терміново розробити запобіжники проти так званих фірм-прокладки у третіх країнах. Через такі компанії Росія та її союзники продовжують масово викупляти дефіцитні судна льодового класу для транспортування газу з Арктики.

Нагадаємо, Росія намагається використати глобальний дефіцит природного газу для продажу палива з об'єктів, що перебувають під санкціями США. Країнам Південної Азії пропонують партії скрапленого природного газу (СПГ) зі знижкою 40% від ринкових цін.