Канада заместит российский газ на мировом рынке: строится новый экспортный терминал

Канада намерена вытеснить российский природный газ на мировом рынке за счет поставок собственного голубого топлива в рамках стратегии по наращиванию экспортного потенциала.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя строительство нового экспортного терминала сжиженного природного газа (СПГ) на западном побережье страны, передает "Укринформ".

Отвечая на вопрос о возможности Оттавы заместить энергоресурсы из РФ, глава канадского правительства подтвердил этот курс, подчеркнув, что Канада является "одним из решений энергетической безопасности Европы и Азии".

Ожидается, что запуск нового инфраструктурного объекта, прежде всего, усилит энергонезависимость Германии, однако Оттава видит значительный потенциал для расширения дальнейшего партнерства с европейскими странами.

В настоящее время терминал Ksi Lisims LNG, возводимый в провинции Британская Колумбия, а также магистральный трубопровод для транспортировки газа из соседней Альберты, еще не введены в эксплуатацию.

В то же время для максимального ускорения финала строительства федеральное и провинциальное правительства Канады предоставили этому проекту статус приоритетного.

Напомним, Германия и Канада готовятся подписать крупное соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ), поскольку европейский континент продолжает активно искать альтернативные пути обеспечения своей энергетической безопасности.

Голубое топливо будет поступать из масштабного проекта Ksi Lisims LNG. Это экспортный завод на северо-западе Британской Колумбии у побережья Аляски, стоимость которого оценивается в 10 миллиардов канадских долларов (около 7,2 миллиарда долларов США).