Цены на газ в Европе продолжили падение после заявлений Трампа по Ирану

Газ в Европе снова дешевеет благодаря переговорам США и Ирана. Инвесторы надеются, что страны договорились и откроют Ормузский пролив для поставок топлива.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .

Толчком к новому падению котировок стало заявление американского президента Дональда Трампа. Глава Белого дома сообщил в своих социальных сетях, что переговорный процесс продвигается упорядоченно и конструктивно.

В то же время он подчеркнул, что США не намерены искусственно ускорять подписание финального соглашения.

На эти заявления мгновенно отреагировала биржа в Амстердаме, где стоимость европейского газового образца просела практически на 7%.

Риски для европейских хранилищ

Несмотря на текущее снижение цен, европейский регион остается в уязвимом положении из-за низкого уровня собственных резервов. В настоящее время подземные хранилища Европы заполнены примерно на 38%, что значительно ниже пятилетнего среднего показателя для этого времени года, который немного превышает 50%.

Любые новые сбои в транспортировке газа через Ормузский пролив способны критически обострить борьбу за свободные объемы сжиженного газа на планете. Хотя топливо с Ближнего Востока в основном ориентировано на рынки Азии, дефицит танкеров заставит азиатских и европейских покупателей жестко конкурировать между собой.

Такая ситуация существенно помешает планам Европейского Союза накопить достаточное количество энергоресурсов до начала следующего отопительного сезона.

Текущие биржевые котировки

Путь к подписанию мирного плана до сих пор содержит серьезные препятствия из-за принципиальных разногласий между сторонами. В частности, нерешенной остается судьба дальнейшего развития ядерной программы Тегерана.

По информации иранских масс-медиа, подготовленный проект договоренностей по-прежнему находится под угрозой срыва. Главной причиной разногласий является позиция Вашингтона, блокирующего выполнение нескольких важных требований Исламской Республики, среди которых и размораживание заблокированных финансовых активов страны.

На фоне этих колебаний голландские газовые фьючерсы в месяц вперед снизились до отметки 46,32 евро за мегаватт-час. Аналитики обращают внимание на то, что торговая активность на европейских площадках остается слабой.

Многие ключевые игроки энергетического рынка отсутствуют из-за продолжительных выходных и сезона отпусков в Великобритании и ряде стран континентальной Европы.

Напомним, два танкера со сжиженным природным газом (СПГ) в понедельник, 25 мая, успешно вышли из Ормузского пролива, направляясь в Пакистан и Китай. Кроме того, супертанкер с иракской сырой нефтью, предназначенной для Китая, покинул Персидский залив в субботу после почти трех месяцев вынужденного простоя.