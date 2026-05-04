Цены на газ в Европе отреагировали на заявления Трампа о разблокировании Ормузского пролива

Цены на газ в Европе демонстрируют нестабильность / Depositphotos

Цены на газ в Европе начали меняться после заявления Дональда Трампа. Президент США пообещал вывести заблокированные гражданские суда через Ормузский пролив, который может разблокировать поставки топлива.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Bloomberg.

В понедельник утром фьючерсы на европейский бенчмарк продемонстрировали резкие колебания. Сначала цены упали на 2,8%, однако со временем компенсировали падение и выросли на 0,5%.

Стоимость месячных фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах составила 45,97 евро за мегаватт-час.

Аналитики отмечают, что объемы торгов остаются низкими из-за банковских выходных в Великобритании, что усугубляет ценовую нестабильность.

Значение Ормузского пролива для энергобезопасности

Ормузский пролив остается фактически закрытым с конца февраля, что заблокировало около 20% мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Хотя основной объем топлива с Ближнего Востока устремляется в Азию, длительные перебои заставляют европейских и азиатских покупателей конкурировать за ограниченный объем морских грузов, что стимулирует рост цен.

В целом с начала конфликта стоимость газа в Европе выросла на 40%, хотя она все еще ниже пиковых показателей марта.

Риски для плана деблокады

Энергетические трейдеры выражают сомнения в реалистичности плана США. Скептицизм усилился после сообщений о попадании снаряда в танкер в 126 километрах севернее порта Фуджейра (ОАЭ), произошедшего в воскресенье.

Несмотря на заверения Белого дома о начале операции в понедельник, ситуация в регионе остается критической.

Напомним, мировые цены на нефть незначительно снизились после заявления Трампа о помощи судам в Ормужском проливе. В то же время котировки остаются высокими из-за напряжения между США и Ираном и перебоев со снабжением.

Автор:
Татьяна Бессараб