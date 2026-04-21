Ожидаемое потепление: почему цены на газ в США пошли вниз

Цены на газ в США упали / Depositphotos

Фьючерсы на газ на американском рынке продемонстрировали умеренное снижение на фоне обновленных метеорологических прогнозов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

По данным агентства, майские контракты на бирже Nymex потеряли 0,6%, зафиксировав цену на уровне $2,674 за миллион британских тепловых единиц (mmbtu).

Основной причиной такой динамики стало ожидаемое потепление, непосредственно влияющее на объемы потребления топлива.

Рынок природного газа США находится в стадии весеннего переходного сезона. В этот период традиционно наблюдается низкий спрос на энергоресурсы, поскольку потребность в отоплении помещений существенно уменьшается, а сезон активного использования кондиционеров еще не наступил.

Потепление, которое прогнозируют синоптики, заставляет трейдеров пересматривать ожидания использования газа как для обогрева, так и для работы электростанций.

Дополнительным фактором давления на ценовые показатели есть ситуация с наполненностью газохранилищ.

Аналитики рынка отмечают, что внутренние запасы газа в США с высокой вероятностью превысят средний показатель за последние пять лет.

Тарифы на газ в Украине.

Напомним, в Украине поставщики газа для бытовых потребителей обнародовали свои предложения на апрель 2026 года. На рынке сейчас работает восемь компаний: четыре из них предлагают только годовые тарифы, а еще четыре – как годовые, так и переменные месячные.

Годовые тарифы остались стабильными, в то время как месячные по сравнению с мартом выросли на 6 гривен. В частности,   годовые тарифы колеблются от 7,96 до 9,99 грн.   за кубометр, а месячные – от 8,46 до 31,99 грн за куб.

Автор:
Татьяна Бессараб