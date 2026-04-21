Очікуване потепління: чому ціни на газ у США пішли вниз

Ф'ючерси на природний газ на американському ринку продемонстрували помірне зниження на тлі оновлених метеорологічних прогнозів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За даними агентства, травневі контракти на біржі Nymex втратили 0,6%, зафіксувавши ціну на рівні $2,674 за мільйон британських теплових одиниць (mmbtu).

Основною причиною такої динаміки стало очікуване потепління, яке безпосередньо впливає на обсяги споживання палива.

Ринок природного газу США наразі перебуває у стадії весняного перехідного сезону. У цей період традиційно спостерігається низький попит на енергоресурси, оскільки потреба в опаленні приміщень суттєво зменшується, а сезон активного використання кондиціонерів ще не настав.

Потепління, яке прогнозують синоптики, змушує трейдерів переглядати очікування щодо використання газу як для обігріву, так і для роботи електростанцій.

Додатковим фактором тиску на цінові показники є ситуація з наповненістю газосховищ.

Аналітики ринку зазначають, що внутрішні запаси газу в США з високою ймовірністю перевищать середній показник за останні п’ять років.

Тарифи на газ в Україні

Нагадаємо, в Україні постачальники газу для побутових споживачів оприлюднили свої цінові пропозиції на квітень 2026 року. На ринку наразі працює вісім компаній: чотири з них пропонують лише річні тарифи, а ще чотири - як річні, так і змінні місячні.

Річні тарифи залишилися стабільними, тоді як місячні порівняно з березнем зросли на 6 гривень. Зокрема, річні тарифи коливаються від 7,96 до 9,99 грн за кубометр, а місячні - від 8,46 до 31,99 грн за куб.