Ціни на європейський газ зростають на тлі погроз Трампа знищити ключову інфраструктуру Ірана

Ціни на європейський природний газ пішли вгору після заяви президента США Дональда Трампа про намір знищити ключову інфраструктуру Ірану. Ф'ючерси на бенчмарки продемонстрували зростання на 3,1%, а загальне підвищення цін з початку війни перевищило 55%.

Як пише Delo.ua, про це інформує Вloomberg.

Ультиматум передбачає підписання угоди про припинення конфлікту до 20:00 за східним часом у вівторок. Трамп заявив, що американські військові можуть зруйнувати "кожен міст в Ірані ", якщо умови не будуть виконані.

"Електростанції будуть горіти, вибухати і більше ніколи не будуть використовуватися", — додав президент США. Також він назвав відновлення вільного судноплавства через Ормузьку протоку пріоритетом будь-якої майбутньої домовленості.

У свою чергу Іран попередив про дзеркальні атаки на енергетичні об'єкти в Перській затоці у разі ударів по їх території. Наразі через Ормузьку протоку перекрито прохід суден, які транспортують п'яту частину світового запасу зрідженого природного газу (ЗПГ). За даними трейдерів, протягом останніх тижнів жодне судно із ЗПГ не отримало дозволу на прохід.

Для європейського ринку ситуація ускладнюється низьким рівнем заповнення газових сховищ, який становить трохи більше 28%. Перебої з постачанням з Близького Сходу посилюють конкуренцію за обмежені обсяги газу між Європою та Азією.

Станом на ранок 7 квітня в Амстердамі ф'ючерси на голландський газ із поставкою в найближчий місяць зросли на 1,5% до рівня 50,8 євро за мегават-годину.

Довідково

Ормузька протока є головною артерією для світового енергетичного ринку. Через неї проходить понад 20% світових поставок нафти та близько 20% зрідженого газу. Будь-яка нестабільність у цьому регіоні безпосередньо впливає на індекс TTF (Title Transfer Facility) в Нідерландах, який є головним орієнтиром для цін у Європі.

Раніше повідомлялося, що ЄС готується до тривалого енергетичного шоку через війну на Близькому Сході і розглядає всі можливості, включно з нормуванням пального та вивільненням більшої кількості нафти з резервів на випадок надзвичайних ситуацій.